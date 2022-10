Accueil Actu Faits divers Les "true crimes" vivent avec Victoria Une Québécoise est la reine des histoires de meurtres et disparitions étranges. Elle les raconte en live et en livre. Weymeels Elodie

Victoria Charlton Québecoise de 30 ans maintenant aux longs cheveux blonds et aux beaux yeux bleus avait envie de créer sa chaîne YouTube dans sa vingtaine. Enthousiaste, elle se lance avec des tutos beauté où elle n'est "pas douée" (c'est elle qui le dit) et des vidéos humoristiques qui totalisent 25 vues… Et puis elle découvre sur des sites et des journaux en anglais la disparition étrange de la jeune Elisa Lam à Los Angeles. Un meurtre qui a donné lieu à des centaines de théories et de témoignages. "À l'époque, il y avait très peu de choses en français sur ce cas. J'étais tellement obsédée par cette histoire que je me suis lancée, je l'ai racontée", se souvient celle qui est devenue la reine du "true crime" en français. La...