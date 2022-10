Un homme de 64 ans arrêté pour le meurtre d'un quadragénaire à Ham

La victime a été poignardée dimanche lors d'une altercation avant de succomber à ses blessures. Le sexagénaire a ensuite été interpellé par la police locale. Le quadragénaire s'était rendu dimanche aux alentours de midi à la Viooltjensstraat, au domicile du père de son ancienne petite amie. Les deux hommes étaient apparemment en mauvais termes depuis un certain temps, alors que la relation amoureuse entre la victime et la fille du suspect était terminée depuis un an et demi. Cependant, l'homme de 40 ans n'aurait pas supporté cette rupture.

La police et le parquet du Limbourg avaient déjà reçu des signalements et l'individu devait d'ailleurs se conformer à une injonction d'éloignement depuis le mois de mars. La mesure a été parfaitement respectée, mais a pris fin le 28 octobre. Après quoi, le quadragénaire a décidé de se rendre à nouveau à la Viooltjensstraat à Ham, où les faits se sont déroulés.

L'enquête est en cours et le suspect de 64 ans devra comparaître vendredi devant la chambre du conseil d'Hasselt.