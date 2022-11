Il a été retrouvé et arrêté par une patrouille police ce mardi peu avant minuit

Echappé de l'IPPJ depuis lundi, Medhi, 13 ans, a été retrouvé par la police à Charleroi: "Il a zoné dans la ville et passé la nuit dehors."

Ce lundi, Medhi, 13 ans, s'est échappé de l'IPPJ de Fraipont. Il a été retrouvé et arrêté par une patrouille police ce mardi peu avant minuit aux alentours de la gare de Charleroi. "Il avait fugué avec un autre garçon et tous deux avaient rejoint un camarade de Medhi qu'il connaissait depuis sa période à l'internat", nous décrit le papa e Medhi aujourd'hui soulagé. "Ils ont zoné dans la ville et ont passé la nuit dehors."

Medhi a été présenté devant le juge de la jeunesse qui a ordonné le retour de Medhi à Fraipont mais dans la partie fermée de l'IPPJ cette fois.

Ce mardi, alors que Medhi était toujours introuvable, le papa, A. P. nous disait crouler sous la panique et le désarroi.

Medhi est à l'IPPJ depuis deux mois et doit y rester au moins jusque fin décembre.

C'était sa première fugue de l'IPPJ. Mais il en avait déjà commises lorsqu'il était à l'internat: "Ca s'y est très mal passé", nous a raconté son papa. "Il y a eu des incidents avec des éducateurs. C'est lui-même qui avait demandé au juge de le sortir de l'internat et de le placer en IPPJ."

Pour autant, le papa ne craignait pas prioritairement que Medhi fasse des "conneries" à l'extérieur. "C'est bien le monde extérieur qui me fait craindre le pire. Medhi est quelqu'un de très naïf. Il risque de tomber sur des toxicomanes, des SDF voire des pervers avec des envies de sexe. Ce n'est pas un enfant qui connaît la vie de la rue", nous expliquait-il.