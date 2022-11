Un habitant de Grimbergen reçoit une amende alors qu'il est garé... devant chez lui

C'est une information pour le moins interpellante mais ô combien intéressante (car elle pourrait vous servir!) qu'a rapporté la VRT ce mardi 1er novembre. Un habitant de Grimbergen a en effet découvert une amende communale sur sa voiture alors qu'il était garé... devant chez lui.

Mais quelle est donc l'infraction commise? Après renseignement, il s'avère que l'individu avait omis d'indiquer le numéro d'immatriculation de son véhicule sur la porte de son garage. Or, le code de la route précise stipulément qu'il est "interdit de stationner un véhicule devant une entrée, une sortie ou une porte de garage, à l’exception des véhicules dont le numéro d’immatriculation est apposé de manière lisible sur cette porte".

Du côté du citoyen verbalisé, on ne cache pas sa frustration et on estime qu'un agent de police aurait au moins pu se manifester pour un rappel à l'ordre. Contacté par nos confrères flamands, l’échevin de la mobilité de Grimbergen Philip Roosen explique: "Nos agents peuvent infliger des sanctions communales administratives (SAC), mais en principe, cela ne se produit qu'en cas de violations graves ou lorsque les contrevenants ont été bien avertis. Je suppose que cette façon de travailler a également été suivie ici, mais je ne connais pas la situation concrète."

L'échevin ajoute encore que les véhicules garés devant leur propre porte de garage ne sont pas une priorité pour la commune. "Nous ne faisons pas la chasse à ce genre de petites infractions. Mais nos agents rencontrent de plus en plus ce problème. Et la loi reste la loi", conclut-il.