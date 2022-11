Christian, emprisonné à 19 ans, dit avoir payé pour un autre : “Cela fait 40 ans que j’ai un oeuf à peler avec lui !”

Ce séjour en prison a changé ma vie. J’avais 19 ans et je suis sorti avec un casier judiciaire. Mon casier m’a empêché de réaliser les projets que j’avais. Ça ne m’a pas empêché finalement de bien réussir ma vie, mais ce n’est pas celle à laquelle j’aspirais."

C'est un drôle d'anniversaire qu'un Bruxellois fête aujourd'hui : celui d'un article paru… dans La DH, à la rubrique des faits divers !

Nous l’avons retrouvé dans nos archives, conservées dans un local poussiéreux, qu’ils sont peu nombreux, à la rédaction, à savoir où il se trouve. L’article en question est paru le jeudi 4 novembre 1982. Il y a quarante ans, jour pour jour. Le journaliste RDW, Raoul Dewael, annonçait l’arrestation de trois jeunes bandits, qu’il décrivait comme des "candidats truands". Il est vrai que la PJ de Bruxelles les suspectait d’avoir tenté d’extorquer 5 millions de francs belges - une fortune à l’époque - à un homme d’affaires résidant à Uccle.

Leur projet consistait à le kidnapper et à le séquestrer jusqu’au paiement de la rançon. L’un des "candidats truands" s’appelait Christian D. Christian D. que nous retrouvons… quatre décennies plus tard !

Nous sommes au Sablon, à la terrasse d'un bel établissement, et les pronostics ne se sont pas réalisés : Christian n'est pas devenu le truand que l'on pressentait. Souvent à l'étranger, il a plutôt bien réussi et mène une carrière envieuse. Mais pas celle qu'il souhaitait réalisée. Il n'est pas devenu pilote d'avion. À cause du 4 novembre 1982. "Nous étions trois copains approximativement du même âge, sauf que le plus jeune n'avait pas 18 ans, il ne les a eus que deux semaines plus tard, et c'est ce qui a fait la différence. Mon ami et moi, par contre, nous étions majeurs. La juge d'instruction, Mme Véronique Paulus du Châtelet, nous a placés sous mandat d'arrêt à la différence du plus jeune qui relevait du juge de la jeunesse. Inutile de décrire la réaction des parents dans le milieu bourgeois qui était le nôtre : le ciel leur tombait sur la tête. Finalement, les juges m'ont condamné à quatre ans d'emprisonnement. C'était lourd mais ils m'ont quand même donné ma chance. J'ai obtenu du sursis. Ils ne me renvoyaient pas en prison. J'y étais quand même resté près de quatre mois. Je ne retournais pas derrière les barreaux mais j'avais un casier judiciaire. Mon père m'avait trouvé le meilleur avocat, Éric Vergauwen. Je l'entends encore promettre aux juges qu'on ne me reverrait jamais dans un palais de justice. J'ai tenu parole. C'était la première fois. C'est resté la seule."

Christian D. estime qu’il a payé pour un autre. Il avait 19 ans et avait ce rêve de pilote de ligne. Ce rêve, c’est le cas de le dire, s’est tout simplement envolé. Les compagnies exigent un certificat de bonne vie et mœurs. C’était impensable avec un casier judiciaire. Il est devenu marchand d’art et ça lui a réussi.

Christian D. n'était pas le chef de bande. Le chef, dit-il, c'était le plus jeune, celui qui, parce qu'il était mineur d'âge, est sorti d'IPPJ (Institut public de protection de la jeunesse) au bout de quinze jours. Les trois provenaient de milieux aisés, ceux des beaux quartiers, des voitures de luxe, des sports d'hiver à Courchevel et des belles villas avec piscine à Waterloo et Rhode-Saint-Genèse. "Je dois reconnaître que nous étions des fils à papa, des gosses de riches qui se croyaient tout permis."

Le plus jeune, que l'on appellera Max (le prénom a été modifié) n'en était pas à son coup d'essai. C'est Christian qui l'affirme. "Il avait l'arrogance et l'insolence de ceux qui se disent supérieurs au reste du monde. À 15 ans, il n'en faisait qu'à sa tête. Son père n'avait pas d'autorité sur lui. Il n'avait aucune limite ou plutôt, il cherchait constamment à les repousser. À 17 ans, on le voyait avenue Louise, au volant d'une Lamborghini, sans permis bien sûr. 'Max', dans les discothèques, il avait toutes les filles. Il lançait les pourboires aux portiers. Il les avait tous dans sa botte."

Un jour, Max est arrivé avec ce projet d'enlever le patron du Mannequin, une des boîtes à la mode de la jeunesse dorée d'Uccle. "Et nous avons été assez stupides, mon ami et moi, pour l'écouter et mar cher à fond dans sa combine."

Quelqu'un a dû parler. L'affaire fut éventée. Et le GRB, le Groupe de répression du banditisme des commissaires Reyniers et Marnette, leur est tombé dessus. En fait, Christian avait juste servi de chauffeur (il pilotait une Audi Quattro 200 turbo) et prêté à Max la machine à écrire sur laquelle ce dernier avait rédigé la demande de rançon. En réalité, un rôle plutôt secondaire de complice. Mais on connaît la suite. "Nous avons été arrêtés tous les trois et Max est déjà sorti après deux semaines, vu qu'il était mineur. Moi j'en ai pris pour 4 ans. Il avait tout goupillé et on le libérait après quinze jours. Et j'ai payé pour lui."

Christian D., dans cet article du 5 novembre 1982, Raoul Dewael le décrivait comme un "candidat gangster". C'était la honte pour son père qui siégeait dans les conseils d'administration. Bien sûr, l'eau a coulé sous les ponts mais ce passé colle et Christian ne parvient pas à l'oublier. "Il ne me quitte pas. C'est une porte qui reste ouverte. Je veux savoir si Max avait calculé son coup. Vous ne me croirez pas mais nous ne nous sommes jamais revus, lui et moi. Je l'ai suivi à distance. 'Max' a lancé des produits dans un secteur lié à la compétition de haut niveau. Dans son secteur, on ne connaît que lui. Le problème n'est pas là. J'attends juste qu'il me dise s'il ne nous a pas embarqués dans cette histoire parce qu'il savait à l'avance qu'il ne risquait rien puisqu'il était mineur, et que tout nous retomberait dessus parce que nous étions majeurs."

Il y a quelque temps, Christian D. a quand même cherché à le revoir. "Max" ne l'a pas reçu. Le CEO lui a fait répondre par une secrétaire. "Au ton de la réponse, j'ai compris qu'il ne souhaitait plus parler de cela." 'Max' a tourné la page. Christian D. n'y parvient pas. Le sentiment d'avoir été berné, manipulé. "Je n'ai pas de ressentiment. Il a réussi sa vie et je n'ai pas de jalousie, tant mieux pour lui. Mais j'ai cette interrogation qui me pèse. J'aimerais qu'il me parle en face. Il se grandirait s'il acceptait au lieu de le faire via une secrétaire."

Les deux ont encore un œuf à peler. Un œuf, après 40 ans, devenu très, très dur.