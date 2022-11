Décès de Christian Smets, l'ancien numéro 2 de la Sûreté de l'État et témoin capital dans l'enquête sur les Tueurs du Brabant

On apprend le décès, survenu jeudi 3 novembre à Bruxelles, à l'âge de 78 ans, de l'ancien Commissaire de la Sûreté de l'État Christian Smets. Son nom est souvent apparu en tant que témoin dans l'enquête sur les Tueurs du Brabant et d'ailleurs, les administrateurs du forum dédié aux tueries, Patricia Finné et Michel Leurquin, rendent hommage à cet homme qui a géré bien des secrets.

Leurquin regrette la disparition d'un témoin clé. D'autres, dont Philippe De Staerke et Francis Dossogne, de l'ex Front de la jeunesse, ont réagi à leur façon. Dossogne écrit : "Adieu, Christian. Sans rancune. Désormais tu ne devras plus rendre compte qu'à Dieu". Commissaire à la Sûreté de l'État, Christian Smets fut chargé de la rédaction des dossiers sur le baron de Bonvoisin et sur le Croix de Paul Vanden Boeynants. Il devait fin espionner les réseaux du major Bougerol à Charleroi. Surnommé Canard, il devint membre du groupe néonazi Wnp, officiellement pour l'infiltrer, et apprenait aux autres membres à fabriquer des bombes et les techniques de filature. Protégé du ministre Gol et du patron de la Sûreté Raes, Christian Smets était au courant de tous les dossiers chauds des années 1980.

Le 1er mars dernier, sentant sans doute sa fin proche, il avait posté ce qu'il avait appelé lui-même son "testament", sur le forum des tueries du Brabant. C'est plus qu'intéressant. Voici des extraits.

"J'arrive tout doucement au bout du chemin mais aussi je suis fatigué de lire depuis des dizaines d'années les mêmes élucubrations de gens qui n'y connaissent rien. En quarante ans d'activité, j'ai passé 36 ans à la Sûreté de l'État. Les sept dernières comme numéro 2 des services opérationnels, avec le grade de commissaire divisionnaire. (Concernant les tueries): Des pros ne tirent pas pour rien et ne s'amusent pas à affronter sans raison des flics ni n'achèvent des gens inoffensifs au sol.

La vague numéro 2 (les faits de Braine-l'Alleud, Overijse et Alost, 16 victimes tuées dans des Delhaize fin 1985) n'a pas déstabilisé l'État, seulement Delhaize.

Ce que je sais de façon CERTAINE :

Dès 1987, trois personnes très haut placées et dans des sphères distinctes m'ont dit séparément : cette enquête n'aboutira jamais. Il y a des ordres de l'état-major de la gendarmerie : pas de gd ou d'ex gd dans cette affaire, or il y en a, donc". La preuve : l'enquête en cours.

Pour les Delhaize, le racket n'est pas une piste mais UN FAIT, ce que je sais d'une source FAMILIALE très bien placée.

J'ignore qui sont les auteurs, concluait M Smets, "mais sans le prouver, mon intime conviction est que parmi eux il y a d'ex-gendarmes et, comme petites mains, des fachos nazis.

Adieu, m'sieurs dames"