Accueil Actu Faits divers Les accouchements à domicile de plus en plus populaires: "On m’a fait des réflexions, mais je ne regrette pas mon choix” Chloé et Virginie ont fait ce choix qui ne ravit pas les gynécologues. Maïli Bernaerts ©Shutterstock

Accoucher à l'hôpital n'est plus dans les bonnes grâces d'un nombre de femmes, certes peu élevé, mais en augmentation. Chloé, a fait ce choix dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte de son premier enfant. Pour elle, l'hôpital n'était même pas une option. "Dès le départ, le projet était de ne pas accoucher à l'hôpital. On avait le choix entre un accouchement en maison de naissance ou à la maison, mais on a opté pour la deuxième option et je suis heureuse d'avoir pu la maintenir jusqu'au bout", explique-t-elle. Tout au...