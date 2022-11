Deux morts et plusieurs blessés suite à une terrible sortie de route au Rallye du Condroz

Deux spectateurs ont été tués et plusieurs autres blessés, dimanche après-midi, lors du Rallye du Condroz. En raison de l'accident, l'épreuve a été définitivement arrêtée, ont annoncé les organisateurs.

L'accident est survenu dimanche peu avant 15h30 au niveau de la rue Alphonse Nicolas à Moha, dans l'entité liégeoise de Wanze. La voiture numéro 22 de l'équipage constitué par Emeric Rary et Fabrice Henry a effectué une sortie de route sur le parcours de l'épreuve spéciale 17, entre les localités de Bas-Oha et de Wanzoul.

"Pour une raison encore indéterminée, la voiture est sortie de la route et a heurté un parapet avant de se terminer sa course sur le flanc. Le véhicule a heurté un groupe de spectateurs qui se trouvaient dans une zone interdite au public", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Plusieurs ambulances des pompiers de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz et des zones voisines ont été dépêchées sur les lieux. En plus des deux victimes décédées, certaines sources non officielles font état d'une dizaine de blessés.

Un membre de l'équipage a également été transporté à l'hôpital.

La direction de course a immédiatement neutralisé l'épreuve spéciale n°17 et annulé le dernier tronçon chronométré du rallye. Par ailleurs, aucun podium ni remise de prix ne seront organisés dans la soirée.

"Le Royal Motor Club de Huy et le RACB s'associent à la douleur des familles et leur présentent les plus sincères condoléances", concluent les organisateurs dans leur communiqué.

Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Le parquet de Liège a confirmé le décès de deux spectateurs.