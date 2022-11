Des inscriptions "Daech" sur les portes inquiètent des habitants à Anderlecht

Stupéfaction et inquiétude à Anderlecht, dans le quartier Cureghem où des inscriptions en langue arabe sont apparues sur les portes d'au moins deux habitations. Les inscriptions semblent mentionner Daech de la manière suivante : ""Bismillah Rahman Rahim Daech Irak. Salamualykoum ".

Ce qui donnerait en français : "Au nom de Dieu de miséricorde, le très miséricordieux. Daech Irak. Paix sur vous "

Des habitants du quartier s'inquiètent de lire cela et plusieurs ont contacté, dimanche et lundi, les autorités communales et la première d'entre elles, le bourgmestre Fabrice Cumps. Une habitante, "Naïma", exprime ressentir "une tension palpable (dans le quartier) entre chiites/sunnites ainsi qu'entre pro- et contre-Bachar. "

Un riverain, "Mohamed ", annonce qu'il alerte la Sûreté de l'État et le ministère de l'intérieur. "J'espère que cette affaire sera prise au sérieux et que le nécessaire sera fait rapidement. Qui sait ce que sera la suite ", écrit-il. En septembre, le plan de circulation Good Move avait révélé l'existence de tensions. Celles-ci ont amené les autorités à faire marche arrière et retirer Good Move.

La semaine passée, on s'étonnait encore, dans le quartier, de surprendre des personnes chauffant une casserole, en pleine rue, "à la sauvage", à l'aide d'une grosse bonbonne de gaz.