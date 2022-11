Accueil Actu Le prix de la frite, un sujet national en Belgique : "Tout ce qui touche à la frite chez nous prend de sacrées proportions !" La semaine de la Frite en Wallonie et en Flandre, c’est l’occasion de revenir sur un secteur qui se porte très bien et un produit qui est une vraie fierté nationale. E.W. Journaliste lifestyle, mieux-être, société, food



Nous voici en pleine semaine de la frite et rien que de l’annoncer, cela met en joie. La 10e édition du genre (en Wallonie et en Flandre) a été lancée par l’Apaq-W en collaboration avec l’Union nationale des Frituristes (Unafri) et la Fédération Horeca Wallonie. Du côté des Wallons, on pourrait dire que c’est plus ou moins la semaine de...