Les agressions contre les policiers de plus en plus nombreuses: "C'est l'État qui est visé" Bientôt des peines plus lourdes dans le Code pénal contre les agresseurs. Sébastien Ponciau En mars 2021, lors des émeutes à Liège, 36 agents ont été blessés.

Chez les policiers, c’est le ras-le-bol. Les agressions sont de plus en plus nombreuses. Un signe des temps. "C’est la société qui évolue en ce sens", analyse Eddy Quaino, permanent CGSP Police. "Les policiers ne sont plus respectés. Ils sont, en quelque sorte, victimes des mouvements de révolte issus du peuple. Les agressions sont dirigées contre l’État et les policiers...