Vous avez déjà entamé les préparatifs pour Noël? Voici ce que cela dit de vous

Les publicités commencent doucement à se parer de propositions de fête, les sites de streaming lancent quelques films comme "Noël tombe à pic" avec Lindsay Lohan sur Netflix dès le jeudi 10 novembre ou des séries comme "Les secrets de Noël". Quant aux chaînes de télé, elles ont déjà commencé à lancer leurs téléfilms christmas-kitsch dans l’après-midi depuis le 11 octobre ! Mais à cette date, c’est plutôt tendance guimauve des années 80 à gogo : les plus récents arriveront plus tard. Et sur les réseaux sociaux, ça y est, les photos et vidéos de branches de sapin, de boules qui ont la classe et de déco neigeuse apparaissent…

Frénésie et joie

Certains lèveront les yeux au ciel en disant qu’il n’y a plus de saison ma bonne dame (ce en quoi ils ont raison, malheureusement) et qu’il est bien trop tôt pour commencer à entrer dans la frénésie des préparatifs de fin d’année. Mais d’autres attendent ça depuis… septembre. Un de nos collègues peut en témoigner : avec son épouse qui partage (heureusement) la même passion, début novembre est la deadline pour lancer la décoration de la maison. Et ils attendent ce bon moment en enregistrant les téléfilms de Noël. Cela les rend heu-reux, dit-il avec un grand sourire !

Ce jeune couple n’est pas le seul dans son cas, loin de là ! Et bien leur en prend d’ailleurs d’après le psychanalyste Steve McKeown qui expliquait dans un magazine américain familial que “Dans un monde rempli de stress et d’anxiété, les gens aiment voir des choses qui les rendent heureux, et les décorations de Noël évoquent ces sentiments forts de l’enfance. Les décorations sont tout simplement une passerelle vers ces émotions magiques de votre enfance. En installant les décorations plus tôt, vous prolongez ces sentiments d’excitation.”

“Dans un monde rempli de stress et d’anxiété, les gens aiment voir des choses qui les rendent heureux"

Préparer les décorations dès novembre, c’est donc tout bon pour votre santé mentale, dit en substance ce spécialiste : cela permet de s’abstraire de la réalité et de rendre le quotidien un peu plus magique ! Certains installent même le sapin : "On le sort de la cave, on a un sapin synthétique pour ne pas sacrifier un arbre chaque année… et en profiter même quand il n’y en a pas encore à vendre !", précise en riant le collègue.

Une autre étude, établie aux Etats-Unis, ce pays où même les jardins rutilent de décorations lumineuses, a remarqué également que si tous ces ornements de fête se voient depuis l’extérieur, alors vous serez considéré comme une personne plus amicale et joviale que la moyenne. Mais si vous êtes du genre à préparer Noël le plus tard possible, réjouissez-vous aussi : les sapins sont vendus presque 50 % moins chers deux ou trois jours avant la date fatidique !