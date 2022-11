Achats et ventes de fumigènes : ce que dit la loi

Réduire l’usage des fumigènes à l’utilisation faite dans les stades de foot serait une erreur, mais il faut bien avouer que cela en devient presque l’utilisation principale. Et si ces engins dangereux s’achètent facilement dans les commerces spécialisés, ils sont bien interdits dans les stades belges. Mais que dit la loi exactement ?

Pour commencer, il existe différents types d’engin pyrotechniques. On pense par exemple à certains types de feux d’artifice qui ne peuvent être utilisés que par des professionnels. Sont aussi classés dans cette catégorie tous les engins destinés au monde du spectacle, comme certains effets utilisés lors de spectacles.

Un autre classement concerne lui les "articles pyrotechniques pour véhicules, tels que les générateurs de gaz utilisés pour les airbags ou les prétensionneurs de ceintures de sécurité", indique le SPF Économie. En ce qui concerne les feux de Bengale et autres fumigènes, ils relèvent des catégories 1 et 2, comme tous les engins qui ne nécessitent pas d’allumage électrique. Et si ces catégories font l’objet d’une réglementation précise (vente interdite aux mineurs et uniquement dans des magasins spécialisés), il est facile de s’en procurer pour tout bon ultra qui se respecte.

En ce qui concerne les achats sur internet, ils sont normalement interdits si l’acheteur ne peut pas prouver qu’il est majeur. Les retraits en magasin sont eux autorisés, justement pour prouver sa majorité. Mais beaucoup s’approvisionnent à l’étranger. En outre, on ne peut posséder que maximum un kilo de fumigènes ou de feux de Bengale. Au-delà, il faut une autorisation du SPF Économie. Mais des contrôles existent-ils vraiment ? Il serait peut-être temps de durcir les règles.