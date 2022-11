Hamza qui a proféré des menaces à Anderlecht devant le juge d’instruction : il n’a pas pu être maintenu en observation psychiatrique forcée

L’homme, prénommé Hamza, qui a proféré vendredi matin des menaces à l’hôpital Saint-Anne Saint-Rémi d’Anderlecht, n’a finalement pas été maintenu en observation psychiatrique imposée. La décision a été prise samedi en fin de journée. Plus tôt dans la journée, le parquet avait pourtant lancé une procédure dite Nixon en ce sens. "Cette procédure ne peut être appliquée selon les éléments de l’enquête", a indiqué la porte-parole du parquet, Willemien Baert. On rappellera que, selon cette procédure, pour que la mise en observation imposée perdure, il faut que l’individu constitue un danger pour lui-même ou pour autrui. Techniquement, il ne s’agissait ici pas d’un internement forcé, seul un juge, et non le parquet, pouvant décider d’une telle mesure.

Hamza a donc été remis à la disposition du parquet dès ce dimanche. Toujours privé de liberté, l’homme a, dans la foulée, été présenté devant un juge d’instruction. À charge pour lui de décerner ou pas un mandat d’arrêt et d’inculper l’individu.

Celui-ci avait été arrêté à Saint-Josse-ten-Noode vers 21 heures vendredi soir. Hamza, 24 ans, s’était présenté armé d’un couteau au service des urgences de l’hôpital bruxellois. Il y aurait crié "Allahu Akbar" ("Dieu est le plus grand"), puis aurait déclaré qu’il allait mourir mais qu’il reviendrait pour "tuer tout le monde", selon des témoins.

L’individu était ensuite parti sans faire de victimes. Les services de police ont toutefois pris la menace très au sérieux et ont immédiatement organisé une chasse à l’homme. Le parquet de Bruxelles a été informé, ainsi que toutes les autres zones de police de la capitale et tous les hôpitaux de la région de Bruxelles. La police de sa commune de résidence, Martelange, en province de Luxembourg, a également été prévenue.

Vendredi soir, l’homme a finalement pu être arrêté à Saint-Josse-ten-Noode. Selon la police, cette arrestation s’est déroulée sans problème.

Ce fait est intervenu une semaine à peine après la mort du policier Thomas Monjoie à Schaerbeek. Yassine Mahi s’était présenté à un poste de police plus tôt dans la journée parce qu’il ressentait de la haine envers la police. Puis le parquet de Bruxelles a décidé de ne pas engager la procédure Nixon.

Policier tué à Schaerbeek: le suspect de la mort de Thomas Monjoie reste en prison

Dans le cas du prénommé Hamza, le parquet n’a pris aucun risque. Du reste, d’autres procédures d’admission obligatoire ont aussi été lancées la semaine dernière. Dont une trois jours après le décès du policier. Le parquet de Bruxelles avait alors décidé qu’un certain Nabil qui s’était présenté au commissariat central de Bruxelles pour déclarer qu’il avait envie de brûler le commissariat de Molenbeek, devait faire l’objet d’une procédure Nixon.

À Namur, cette fois, un homme de 41 ans s’est présenté, ce mercredi, en état d’ébriété à 2 h 35 devant le commissariat de police de Namur. L’individu a menacé les policiers de mort. Le dossier a été mis à l’instruction et un mandat d’arrêt a été délivré pour menaces avec ordre ou condition et pour fausse menace d’attentat.