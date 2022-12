L'horreur en France: deux bébés retrouvés morts dans un congélateur

Les corps congelés de deux bébés ont été retrouvés dans un congélateur jeudi au domicile d'une femme dans le sud-est de la France, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. "Les faits sont d'une nature criminelle", a déclaré à l'AFP la procureure de Carpentras, Hélène Mourges, en expliquant que la découverte a eu lieu après "l'appel d'un tiers" auprès de la gendarmerie.

La femme interpellée sur place, une mère de famille de 41 ans résidant dans la petite commune de Bédoin, dans le département du Vaucluse, a été placée en garde à vue.

À ce stade de l'enquête, il est impossible de préciser l'âge ou le sexe des bébés retrouvés congelés, ainsi que leurs liens éventuels entre eux ou avec la femme en garde à vue.

"Des prélèvements ont été faits" pour parvenir à en savoir plus sur les deux enfants et "l'autopsie nous en dira plus", a ajouté la procureure.