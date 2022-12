Stef Vandevelde, un Belge de 29 ans, a disparu à Sydney

Stef Vandevelde, un Belge de 29 ans, n’a plus donné de signe de vie depuis le mardi 29 novembre alors qu’il se trouvait à Sydney en Australie. Il a été aperçu pour la dernière fois dans la rue Elizabeth aux alentours de 14h30 (heure locale). Voyant qu’il restait injoignable, les amis et la famille de Stef ont signalé sa disparition à la police locale. “La police et la famille sont sérieusement préoccupées par le bien-être de Stef”, peut-on lire dans un communiqué partagé par la police sur les réseaux sociaux.

Toutes les personnes qui auraient des informations permettant de retrouver le Belge sont invitées à les communiquer aux forces de l’ordre. La police a fait savoir ce vendredi qu’elle comptait procéder à une perquisition et à “des fouilles physiques” grâce à des images de caméras de surveillance.

Laura Sammé, une ancienne collègue et amie de Stef, a confié à nos confrères du Nieuwsblad qu’elle était très inquiète. “Je n’ai aucune idée de l’endroit où il se trouve. J’ai découvert hier matin qu’il avait disparu parce que je suis son contact d’urgence”, a-t-elle déclaré.