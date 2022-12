Meurtres à Termonde : un homme tue sa compagne et un enfant avant de se livrer à la police

Le trentenaire s'est lui-même rendu à la police locale, vers 6h30. Des agents se sont ensuite rendus sur place et ont découvert deux cadavres, a expliqué le chef de corps de la police de Termonde, Patrick Feys. La compagne avait 28 ans et l'enfant 5. Le féminicide et l'infanticide ont été commis dans un appartement de la Werkplaatsstraat, à Termonde. La rue a été fermée au trafic.