Décès de la seule femme membre des Cellules communistes combattantes

Violences sexuelles au sein de l’Église: 450 victimes reconnues en un an

Depuis près d'un an, 450 victimes de violences sexuelles dans des congrégations catholiques en France ont été reconnues et sont accompagnées par la Commission reconnaissance et réparation (CRR), dont 36 qui ont obtenu une réparation financière, selon des chiffres publiés jeudi par cette instance.