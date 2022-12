Double assassinat à Termonde : la police était intervenue au domicile du couple plusieurs fois avant le drame

"On a plusieurs fois rappelé à la dame qu'elle pouvait toujours faire appel à la police", indique le parquet. "Un procès-verbal a été dressé pour chaque intervention. Il reprend les circonstances, l'état d'esprit et le motif du non-dépôt de plainte. Étant donné que l'enquête est en cours, le contenu des conversations et le descriptif des problèmes rencontrés par le couple ne peuvent être divulgués."

Toutefois, l'accusation fournit davantage de détails sur l'autopsie des corps des victimes. "L'autopsie montre que les deux victimes ont été tuées violemment. Ces résultats sont compatibles avec la déclaration du suspect. À la demande du juge d'instruction, aucune autre précision ne peut être apportée".

Selon l'avocat du suspect, Me Dirk De Maerschalck, l'homme aurait avoué avoir étranglé les victimes. Néanmoins, il était sous l'influence de la cocaïne et du cannabis. Le suspect comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Dendermonde, qui décidera de son maintien en détention ou non.