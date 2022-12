Procès des attentats à Bruxelles : "un virus circule", Salah Abdeslam absent au procès

L'ensemble des accusés détenus, installés dans le box, a décidé de retourner en cellule et de ne pas assister à la poursuite de la lecture de l'acte d'accusation prévue lundi. En ce compris, donc, Hervé Bayingana Muhirwa, lui aussi malade.

Il est souffrant et n'a pas été testé, a déploré son avocat, Vincent Lurquin, à son arrivée au Justitia, disant alors ignorer si son client avait fait le déplacement pour l'audience de lundi. "Je ne veux pas qu'il vienne ici s'il est malade", a-t-il dit.

Selon la présidente de la cour, elle-même touchée, "un virus circule" au sein de la magistrature, des greffiers, des avocats et des accusés. Une jurée suppléante, souffrante, a d'ailleurs encore dû être remplacée lundi matin, ne laissant plus que 19 jurés suppléants dans la "réserve". Laurence Massart envisagera, lundi midi, un éventuel ajournement du procès jusque lundi prochain "pour ne pas perdre tout le monde". Cette semaine, des audiences n'étaient prévues que lundi et mardi.