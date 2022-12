Après avoir aperçu quelque chose au loin, l’agriculteur s’est approché et est tombé sur le cadavre d’un homme. “J’ai vu quelque chose au loin. Au début, j’ai cru que c’était un chien ou un morceau de plastique. J’ai marché vers lui et je suis soudainement tombé sur un sac à dos à environ 75 mètres de la route. J’ai regardé à l’intérieur et j’ai vu qu’il contenait, entre autres, une canette de bière. Puis je suis allé plus loin dans le champ. En m’approchant, j’ai vu le corps d’un homme. C’était à environ 200 mètres de la route. À environ six mètres de l’homme se trouvaient un détecteur de métaux et une pelle enfoncés dans le sol”.

Une enquête a été ouverte après que l’octogénaire a averti la police. “Je me suis rendu moi-même au commissariat pour les conduire au corps à partir de là.”