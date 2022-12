Pas de surprise par rapport à ce que nous vous avons annoncé il y a déjà plus d'un mois pour les équipages officiels des deux voitures de pointe en GT World Challenge.

Dries Vanthoor et Charles Weerts partiront à la conquête d'un quatrième titre consécutif en Sprint sur la M4 N°32. Ils seront rejoints en Endurance par le Sud-Africain Sheldon Van der Linde, champion en titre en DTM et grand frère de Kevin, leur équipier 2022.

Sur la N°46, Valentino Rossi entamera sa deuxième saison complète en auto avec WRT en compagnie de notre compatriote Maxime Martin. Leur duo de sprint sera complété sur les courses de longue distance parmi lesquelles les 24H de Spa par le Brésilien Augusto Farfus.

Ces deux équipages débuteront, les 4 et 5 février, lors des 12H de Bathurst en Australie, première manche de l'Intercontinental GT Challenge également au programme du BMW M team WRT.

Mais la saison débutera réellement pour WRT dans quelques semaines lors des 24H de Dubai où la structure montoise visera un troisième succès avec la N°7 de Mohammed Al Saud, Dries Vanthoor, Jean-Baptiste Simmenauer et deux pilotes encore à désigner ainsi que la N°46 de Valentino Rossi, Maxime Martin, Sean Gelael, le jeune Britannique Tim Whale issu du GT4 et un cinquième pilote bientôt annoncé.

Voilà de bien beaux équipages qui devraient perpétuer la tradition pour l'équipe d'Yves Weerts et Vincent Vosse et garantir victoires et titres pour la M4.