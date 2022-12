2200 permis retirés pour GSM au volant : l’opération coup de poing de la police était… illégale !

Immédiatement après la première opération coup de poing, l’avocat Bruno Gysels, spécialisé en matière de circulation routière, s’inquiétait du caractère potentiellement illégal de cette opération. Et le tribunal de police de Vilvorde devant lequel il défendait ses clients vient de lui donner raison : les 2.200 permis retirés depuis mai pour utilisation du GSM au volant l’ont été de manière illégale.

Concrètement, indiquait Maître Gysels dès juin, le législateur offre la possibilité au policier qui constate l’infraction, de contacter un magistrat du parquet, pour ordonner le retrait immédiat du permis de conduire à son propriétaire. “Le magistrat du parquet est le seul compétent pour ordonner ce retrait de permis immédiat”, insistait alors Maître Gysels. Sauf dans six cas décrits avec précisions par la loi (grands excès de vitesse, alcool, drogue,…), auquel car un officier de police judiciaire peut lui-même ordonner ce retrait de permis, sans passer par le parquet. L’usage du GSM au volant ne faisait pas partie de ces exceptions. Or, lors de l’opération-choc menée par le parquet de Hal-Vilvorde, c’est précisément un officier de police judiciaire qui avait ordonné les retraits de permis et non un magistrat du parquet, comme le stipule pourtant la loi. “J’avais prévenu le parquet que l’illégalité du retrait de permis me paraissait flagrante mais ce même parquet n’a pas changé de ligne de conduite”, déplore l’avocat.

Ce vendredi, le Tribunal de Police de Vilvorde vient de suivre l’argumentation de Maître Gysels : les retraits de permis effectués lors de l’opération-choc l’ont été de façon totalement illégale.

Le tribunal a toutefois condamné les automobilistes à payer l’amende puisque l’usage même du GSM n’était ni contestable ni contesté. Et, les loups ne se mangeant pas entre eux, il a décrété un retrait de permis de conduire de huit jours aux automobilistes.

Les automobilistes lésés pourraient porter l’affaire devant une juridiction civile

De manière à réparer l’erreur commise puisque les automobilistes concernés ont déjà subi, anticipativement au jugement du tribunal, leur retrait de permis ? On pourrait le penser. Sauf que l’opération coup de poing du parquet de Hal-Vilvorde, les automobilistes perdaient leur permis sur-le-champ. Autrement dit : qu’ils soient en pleine ville ou au milieu de nulle part, ils devaient se débrouiller pour rentrer chez eux. “Et devaient parfois expliquer à leur employeur qu’ils ne pouvaient plus venir travailler car ils avaient perdu leur permis, indique Me Gysels. Un de mes clients est taximan. Il a perdu gros dans l’affaire.”

La sanction du tribunal de police est différente : certes il y a retrait de permis mais son effet n’est pas immédiat. Les automobilistes, une fois la peine proclamée, auraient dû avoir un an pour s’organiser et venir déposer leur permis au commissariat durant huit jours quand ils le souhaitaient. Souvent lorsque c’est le moins handicapant pour eux, comme lors de vacances à l’étranger par exemple.

Les 2.200 automobilistes concernés pourraient donc s’estimer lésés. Et porter l’affaire devant une juridiction civile, pour obtenir réparation.