"Ils l'ont poignardé pour le tuer": crainte de représailles après l'attaque au couteau et le décès d'un adolescent à Anvers

Le père de Steven, témoin de la scène, a directement appelé à l'aide et alerté des peintres en bâtiment qui se trouvaient non loin, mais ceux-ci n'ont pas réussi à retrouver les agresseurs. Ces derniers ont cependant réussi à rattraper leur victime et l'ont poignardé une première fois, comme le montrent les caméras d'un autre immeuble du coin. Steven s'est échappé à nouveau, mais, à nouveau attaqué à coups de couteau, il s'est finalement effondré devant un jardin. ses agresseurs ont pris la fuite après cela.

La police a fouillé la zone où a eu lieu l'agression, à la recherche d'indices et de preuves.

Ce sont les habitants des lieux qui ont contacté les secours pour que Steven, grièvement blessé, soit emmené à l'hôpital, où il est décédé quelques heures plus tard.

Une source proche du dossier a affirmé à Het Laatste Nieuws que les coups assénés avaient été particulièrement violents: "Ce n'était pas seulement quelques coups de couteau, ils l'ont vraiment poignardé pour le tuer".

Crainte de représailles à Alost

Rapidement, la police s'est mise à la recherche des agresseurs, et deux d'entre eux - dont un mineur - ont été retrouvés à Alost mercredi dans la soirée. Un troisième, mineur, est toujours recherché.

À Alost, la vigilance est de mise, car le bourgmestre craint un acte de vengeance. "Je garantis un déploiement policier supplémentaire aux endroits sensibles [...] Des représailles ne sont malheureusement pas à exclure dans de tels cas, et je ne veux rien laisser au hasard", a confié Christoph D'Haese.

Il semblerait en effet que l'agression mortelle de Steven soit liée au milieu de la drill, un style de rap assez violent. Le parquet d'Anvers enquête d'ailleurs parmi les membres de ce milieu.

Il s'agirait d'une vengeance par rapport à des faits qui se sont déroulés en octobre à la gare d'Anvers, où un groupe d'adolescents originaires d'Alost avait été agressé par des Anversois. Steven B. était impliqué dans les faits, avait été arrêté et placé dans un centre fermé durant un mois.

L'un des suspects arrêtés suite au décès de Steven est d'ailleurs un Alostois qui avait été blessé lors de l'agression à la gare d'Anvers.