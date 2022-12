Un jeune homme et son père arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à commettre “la plus grande fusillade de l’histoire de la Belgique”

Avec sa propre identité, le jeune homme annonce qu’il a l’intention de commettre, jeudi, “la plus grande fusillade de l’histoire de la Belgique” : “A midi, j’ai l’intention de commettre une fusillade avec mon Browning 1922 (un type de pistolet, NdlR.). Je prévois de tirer sur toutes les écoles, les hôpitaux et la police. Je vais tuer tout le monde. Lisez bien ceci : vous êtes tous mes cibles. Des bombes artisanales seront également posées devant chaque école, hôpital et commissariat de police. Mon père m’aidera aussi à tuer autant de personnes que possible”, peut-on lire.

Rapidement, la police remonte à la source de ce message menaçant et se rend compte qu’il leur est familier. En mars dernier, un e-mail provenant du même destinataire avait en effet été envoyé à trois écoles de Roulers et à l’hôpital AZ Delta : “A 15h45, je serai à l’école avec une arme”, était-il alors marqué dans l’e-mail.

Cependant, une fois arrêté, l’individu avait déclaré n’avoir envoyé aucun e-mail et avait évoqué un collectif de hackers dont il avait fait partie il y a plusieurs années : “Il est possible qu’ils fassent cela pour me provoquer des ennuis, avait-il affirmé.

Selon le parquet, il s’agirait à nouveau du même modus operandi : “Nous le déduisons, entre autres, du langage utilisé dans le message mais de plus, il est loin d’être judicieux d’envoyer un tel e-mail en son propre nom”, pointe le porte-parole du parquet de Flandre-Occidentale, division Courtrai, interrogé par Het Laatste Nieuws.

“Nous pensons donc au collectif de hackers qui opère à l’échelle internationale et qui s’en est déjà pris à des célébrités. Le jeune homme de Roulers a fait partie de ce collectif pendant un certain temps, avant de démissionner. Apparemment, ce sujet est encore sensible parmi les autres membres et l’e-mail de cette nuit ne vise sans doute qu’à lui attirer des ennuis. L’examen de son matériel informatique que nous avons saisi révélera certainement beaucoup de choses”, conclut le porte-parole.