Le MR David Clarinval a bloqué la suppression du genre H/F sur les cartes d’identité des Belges ce matin au conseil des ministres. @LesNews24 — Martin Buxant (@Le_Bux) December 23, 2022

Cet avant-projet de loi, préparé par les ministres de la Justice et de l’Intérieur ainsi que la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, a pour but de faire disparaître la référence au genre des cartes d’identité belges. Celles-ci n’indiqueraient donc plus le M de masculin ni le F de féminin afin d’inclure les personnes non binaires ou de genre fluide. Ces dernières étaient obligées d’accepter un genre qui ne correspondait pas à leur identité de genre vécue personnellement.