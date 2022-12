Le Fast belge parvient à arrêter un criminel, qui s’était évadé de la prison de Saint-Gilles en mars 2020, en Guinée

Dans notre pays, il a été condamné à quatre reprises pour plusieurs attaques à main armée et a écopé au total de 21 ans de prison. En mars 2020, A.I. s’était échappé de la prison de Saint-Gilles. Un peu plus d’un an plus tard, en mai 2021, il aurait participé à l’attaque à main armée d’un fourgon blindé au nord d’Amsterdam (Pays-Bas).

En novembre de l’année passée, un autre auteur présumé de ce braquage, également en fuite, a pu être arrêté par le Fast de Serbie. Le Fast belge et la police judiciaire fédérale de Bruxelles ont retrouvé la trace de A.I. en Guinée. Ce dernier a été arrêté dans la nuit du 16 au 17 décembre par la police judiciaire guinéenne, la DCPJ (Direction centrale de la police judiciaire), à Conakry, la capitale du pays, alors que l’intéressé se rendait en boîte de nuit. Le succès de cette opération est à mettre à l’actif de la coopération internationale efficace entre les services de police guinéens et le Fast de la police judiciaire fédérale belge. Les ministères belges de l’Intérieur et de la Justice, ainsi que l’ambassade de Belgique à Conakry sont activement en contact avec leurs homologues guinéens, afin de procéder dans les meilleurs délais à l’extradition de l’ancien fugitif, précise-t-on encore dans le communiqué de la police fédérale.