Procès des attentats à Bruxelles: les avocats des accusés du procès des attentats demandent que les fouilles soient motivées

De même pour les autres mesures de sécurité, à savoir les génuflexions et les privations sensorielles. "Il faut individualiser ces mesures et dire, chaque jour, en quoi il y a un danger potentiel si on ne procède pas à cette fouille", a plaidé Me Delphine Paci, l'avocate de Salah Abdeslam. "Une fouille corporelle intégrale est une mesure exceptionnelle. Il faut que ce soit indispensable", a-t-elle ajouté.