Ces deux Allemands ont dépensé des milliers d’euros dans des boutiques de luxe belges, avec l’argent de leurs victimes

Les deux individus utilisent plusieurs pseudonymes comme “Sefer Halil”, “Onder Samir” et des variants dans le genre. Entre le mois d’août et le mois d’octobre 2022, ils ont effectué plusieurs achats et retraits en Belgique, à Anvers, Malines, Bruxelles et Ypres, pour s’éloigner des autorités allemandes. Des marchandises luxueuses qu’ils revendaient ensuite pour effectuer des bénéfices. Ces achats ont été effectués à l’aide du paiement sans contact en utilisant les coordonnées bancaires des victimes. Au total, ils auraient dépensé plus de 30.000 euros en un mois selon les informations de la police.

Selon l’avis de recherche de la police, les deux individus sont âgés d’une trentaine d’années et sont de corpulences normales. Ils parlent allemand et se déplacent en trottinette ou train. Si vous avez la moindre information permettant à la police de retrouver les deux escrocs, vous pouvez composer le numéro gratuit 0800 30 300 ou compléter le formulaire suivant.