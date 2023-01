Procès des attentats à Bruxelles: la défense refuse d'entendre les témoins, l'audience est suspendue jusqu'à demain

Jonathan De Taye, qui représente Ali El Haddad Asufi, a alors annoncé qu'il ne pouvait pas en bonne conscience représenter son client dans ces circonstances. Il a menacé de déposer des réclamations qui permettraient au procès de continuer. "Je veux d'abord savoir pourquoi les fouilles à nu sont toujours pratiquées", a-t-il déclaré. Le président Massart a ensuite déclaré que la défense avait le droit de créer un incident, mais a également demandé de ne pas bloquer le procès. Finalement, elle n'a pas eu d'autre choix que d'ajourner le procès jusqu'à jeudi matin.

La police communiquera les motifs de fouilles à nu à la défense

Le commissaire général de la police fédérale, Marc De Mesmaeker, s'est engagé, mercredi devant la cour d'assises, à communiquer les documents individualisés motivant les éventuelles futures fouilles à nu avec génuflexion sur les accusés détenus. Il a également affirmé que de tels documents existaient pour l'audience du jour et de la veille et a accepté de les transmettre. Marc De Mesmaeker avait été appelé par la présidente afin d'obtenir des réponses à ses questions concernant les fouilles à nu avec génuflexion. Le commissaire a affirmé que la directive ministérielle, qui impose que ces fouilles soient motivées et non systématiques, était appliquée par les services chargés du transfert des détenus. Il a toutefois indiqué qu'"à l'heure actuelle, il n'y a pas encore un moyen qui nous permette d'éviter cette manière de faire".

À la question de Me Lurquin, avocat de Hervé Bayingana Muhirwa, qui demandait si des documents justifiant les fouilles à nu de l'audience de mardi et mercredi existaient, le témoin a répondu par l'affirmative et a accepté de communiquer ces documents aux avocats de la défense.

"Le témoin déclare que pour les audiences des 3 et 4 janvier un document motivé et individualisé par chaque accusé détenu motivant les fouilles a nu avec génuflexion a été rédigé. Ces documents se trouvent dans les bureaux de la police. À la demande de la défense, ils seront transmis aux avocats des accusés détenus dans les meilleurs délais", a acté la présidente de la cour Laurence Massart, après avoir demandé au témoin s'il maintenait ses propos et rappelé qu'il témoignait sous serment.