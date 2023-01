Procès des attentats à Bruxelles : le ministre de la Justice refuse de commenter sa décision de faire appel sur les fouilles

Le 29 décembre, le tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé a interdit les fouilles à nu systématiques et non motivées, au motif qu'elles violent la Convention européenne des Droits de l'Homme. Une semaine plus tard, le ministre chargeait le SPF Justice de faire appel de cette décision.

"Nous avons lu cette décision et en avons tenu compte" en émettant une circulaire sur ces transferts le 2 janvier, a d'abord rappelé le libéral flamand. "Même si la décision (du tribunal, NDLR) est nuancée et profondément motivée, nous avons décidé de faire appel après avoir consulté la police et l'administration. Nous dévoilerons nos arguments en ce sens à la cour d'appel, le seul lieu pour le faire. Je m'abstiendrai dès lors de tout autre commentaire."

"C'est précisément pour ne pas mettre en péril la suite du procès que je dois adopter une attitude de réserve et être prudent dans mes commentaires", s'est retranché le ministre.

Vincent Van Quickenborne a toutefois rappelé que le procès allait durer des mois et que certaines mesures utilisées ces dernières semaines pouvaient "rapidement sembler systématiques".

La défense, qui fustige le non-respect de la décision de justice prise en référé, a déjà reproché au ministre de la Justice son "mutisme" sur les conditions de transfert.