Affaire Sky ECC: Omar G, le criminel de la drogue acquitté après avoir importé 719 kilos de cocaïne

Samy O. (30 ans) travaillait comme planificateur chez le manutentionnaire de conteneurs PSA. Il a pu être identifié début 2021 grâce à des communications interceptées dans le cadre de l'enquête sur le service de messagerie SKY ECC. Le prévenu avait transmis les heures d'arrivée des navires et les positions des conteneurs à deux interlocuteurs identifiés comme étant Roberto Y.C. et l'ex-kickboxeur Omar G., qui réside à Dubaï.

En février 2021, Samy O. a aidé Roberto Y.C. dans une opération d'échange au cours de laquelle un lot de cocaïne avait été déplacé d'un conteneur sud-américain à un conteneur européen pour réduire les chances d'être contrôlé. Il a également transmis des informations à Roberto Y.C. sur un autre conteneur au sein duquel les douanes ont trouvé pas moins de 2,3 tonnes de cocaïne le 20 février 2021.

Omar G. a été poursuivi pour avoir importé 719 kilos de cocaïne en mars 2021. Ses avocats ont contesté le fait qu'il était l'utilisateur du code PIN qui avait participé aux appels et ont également mis en doute la "manière bancale" dont l'identification avait été faite. Les enquêteurs s'étaient appuyés sur "leur expérience" dans le milieu de la drogue anversois, sur les noms d'utilisateurs du code PIN qui correspondaient à ses surnoms, sur sa présence à l'aéroport de Zaventem le 30 août 2019 et sur le fait que le PIN en question n'était actif aux Émirats arabes unis que depuis le 10 septembre 2019.

Cependant, le tribunal a estimé que cela ne suffisait pas pour conclure avec certitude qu'Omar G. était l'utilisateur du PIN et l'a donc acquitté. La défense de Roberto Y.C. a également contesté qu'il soit un interlocuteur de Samy O., mais son identification n'a pas été mise en doute. Roberto Y.C. a été condamné à six ans de prison et à 40.000 euros d'amende.

La défense de Samy O. n'a pas contesté les faits. "Les ennuis ont commencé un mois après son embauche. Une photo du nouvel employé a circulé au sein de l'entreprise et à partir de ce moment-là, il a constamment reçu des offres du milieu de la drogue. Il a pu se retenir pendant environ un an, mais il a quand même été tenté. Il venait de se marier et avait besoin d'argent", avait plaidé son avocat.

Samy O. a avoué qu'il avait reçu 25.000 euros pour les perquisitions, somme qui a été confisquée par le tribunal. Le trentenaire a coopéré avec les enquêteurs et a passé un mois et demi en détention provisoire. Il a également demandé et obtenu une condamnation avec sursis.

# Belga context

View full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=jhpgibkl )

COR327/FLB/MIF/