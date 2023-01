Les images en question montrent comment Marc Dutroux est moqué par les autres détenus lors de sa promenade dans la cour. On peut l'apercevoir en train de marcher et faire le tour, tout en étant bombardé de brosses de toilette, d'œufs et de bouteilles. Dans l'une des vidéos, on entend un nombre incalculable d'insultes et de moqueries envers le détenu qui y répond par plusieurs bras d’honneur.

La porte-parole du service pénitentiaire, Valeria Callebaut, a déclaré à nos confrères de HLN que "toutes les mesures de sécurité sont prises pour empêcher la présence de téléphones portables parmi les détenus dans les prisons". Cependant, les images ont été réalisées par l'un des prisonniers, selon l'avocat de Marc Dutroux.

Les images en question ont été partagées via un compte privé sur TikTok. "Nous ne communiquons pas sur la situation individuelle des détenus, mais nous pouvons signaler que toutes les mesures de sécurité possibles sont prises pour empêcher la présence de téléphones portables parmi les détenus dans les prisons", explique Valeria Callebaut.

"Il semble que ce soient des images anciennes, étant donné les vêtements, il est clair que ces images ne sont pas récentes", ajoute l'avocate. En effet, sur les images on y voit Marc Dutroux se promener en t-shirt et short. "Il se prépare pour la sortie", c'est ainsi qu'est légendée une des vidéos.

Selon Bruno Dayez, l'avocat de Marc Dutroux, les images ont été diffusées par d'autres détenus. Il dit que son client est "considéré par la plupart comme un phénomène de cirque". Il soupçonne qu'ils essaient de gagner de l'argent avec ces images, "cela leur donne un peu de charisme". "Il est devenu le prototype du monstre absolu", a déclaré l'avocat.