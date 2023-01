Procès des attentats à Bruxelles : Salah Abdeslam a porté plainte pour coups et blessures contre un policier

Procès des attentats de Bruxelles: "Je vais rester dans la cellule jusqu'au verdict", déclare Abdeslam

"Depuis le début, j'ai fait les choses dans les règles, mais dans ces conditions ce n'est plus possible. Je vais retourner dans la souricière [cellulaire] et j'y resterai jusqu'au verdict", a déclaré Salah Abdeslam, jeudi matin, interrogé par la présidente de la cour au sujet des fouilles à nu.