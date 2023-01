"Acquittez-moi !": Ibrahim Farisi s'énerve et est évacué de la salle d'audience du procès des attentats

"J'ai souhaité prendre la parole pour vous signaler que maître Berger et moi-même sommes venus par déférence vis-à-vis de la cour puisque nous sommes sans instruction de monsieur Farisi; à l'heure actuelle nous ne somme plus les conseils d'Ibrahim Farisi", a déclaré d'emblée Me Carrette.

L'accusé a ensuite pris la parole pour s'adresser à la cour. "Le monde c'est un globe, il est grand. Si j'avais voulu quitter le territoire, je l'aurais fait", a-t-il dit l'air un peu hagard.

L’avocate de Salah Abdeslam s’en prend au ministre de la Justice : “Ils sont en train de bousiller le procès”

Smail Farisi, l'autre accusé comparaissant libre et frère d'Ibrahim Farisi, a ensuite tenté d'interrompre son frère en s'emparant du micro avant d'être invité par la présidente à regagner sa place.

"J'ai eu une altercation avec mon avocat, ça n'avance pas, Mme la présidente!", a poursuivi Ibrahim Farisi. "J'ai une question: "Mr Abrini, vous me connaissez?", a-t-il ensuite lancé en se tournant vers le box des accusés.

"Où est Oussama Atar? Vous n'avez pas d'acte de décès", a poursuivi l'accusé avec colère. Malgré plusieurs exhortations de la présidente à garder son calme, Ibrahim Farisi a poursuivi ses diatribes, tout en étant conduit hors de la salle par des policiers.

"Je veux que tous les accusés restent pour les parties civiles. Les jurés ne comprennent rien! Donnez-nous notre innocence. Ceux qui ont fait, ils sont morts. Vous les avez craints. Narrez-moi ce que vous avez sur moi depuis 7 ans. Acquittez-moi!", a-t-il encore crié depuis le seuil de la salle d'audience.

L'audience a repris sur le coup de 10h00 après avoir été suspendue.