Attentats de Bruxelles: les détonateurs trouvés à Forest pas compatibles avec les bombes qui ont explosé, un ordinateur révèle ses premiers secrets

La présidente Laurence Massart a demandé au Sedee un devoir d'enquête supplémentaire, à savoir une comparaison entre les détonateurs retrouvés rue du Dries et ceux de la rue Max Roos, à Schaerbeek, qui abritait une autre planque des terroristes.

L'expert du service de déminage de l'armée a expliqué mardi que les bombes utilisées à Zaventem et Maelbeek n'ont pas été déclenchées avec les détonateurs trouvés à Forest, mais plutôt avec un inflammateur.

"Un inflammateur crée une étincelle dans le TATP tandis qu'un détonateur fait d'abord exploser un explosif primaire, puis un explosif secondaire, militaire", a-t-il détaillé. Un détonateur peut également servir à des explosifs militaires, au contraire d'un inflammateur, a-t-il précisé.

Les feux d'artifice qui ont été découverts rue du Dries - une batterie avec dix tubes contenant un total de 88 grammes de poudre et un ensemble de 13 roquettes contenant 184 grammes de poudre - peuvent être facilement et simplement achetés dans le commerce, a encore indiqué l'expert du Sedee.

Selon lui, leur poudre est très sensible aux chocs, aux frottements ou à la chaleur. En théorie, elle pourrait être utilisée, par exemple, comme élément d'un détonateur ou d'une charge explosive. Les feux d'artifice étaient toutefois toujours dans leur emballage scellé et n'avaient donc pas été manipulés, a conclu le témoin.

L'ordinateur de la rue Max Roos révèle ses premiers secrets

La cour d'assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016 a entamé mardi l'exposé du contenu de l'ordinateur retrouvé le même jour dans une poubelle de la rue Max Roos à Schaerbeek, où était situé l'un des deux appartements "conspiratifs". Photos, lettres, documents de propagande, fichiers audio et vidéo, le PC regorge d'une mine d'informations permettant de contextualiser l'emploi du temps et les motivations des terroristes. Cet ordinateur a abouti dans les mains des policiers grâce à la vigilance d'ouvriers de Bruxelles Propreté qui avaient repéré la machine dans un sac poubelle.

"Nous avons saisi des centaines d'objets, dans le cadre de cette enquête, mais celui-ci est crucial puisqu'il s'agit de l'ordinateur utilisé par les auteurs des attentats du 22 mars", a souligné Frédéric Vanesse, chef d'enquête adjoint à la police judiciaire fédérale.

Dès réception du PC le 22 mars, les enquêteurs de la Computer Crime Unit se sont penchés sur son utilisation la veille et le jour des attentats. Ils ont déterminé que le 21 mars, il n'y avait eu aucun usage de l'ordinateur entre 2h13 et 14H14. Ensuite, plusieurs fichiers ont été ouverts, dont une vidéo testament du terroriste Ibrahim El Bakraoui.

Durant la nuit précédant les attaques, des vidéos de propagande de l'État islamique ont été visionnées à trois reprises. Plusieurs documents dont le titre fait référence à Mohamed Abrini, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui ont également été consultés. Les experts ont également pointé l'ouverture d'un dossier à 6h42 contenant des prêches d'Oussama Ben Laden et de plusieurs dirigeants de l'EI.

Les dernières manipulations des terroristes avant leur départ, entre 6h36 et 6h39, consistaient en la suppression de plusieurs fichiers. L'ordinateur étant entré en veille à 6h47, les enquêteurs estiment que son dépôt dans un sac poubelle rue Max Roos a eu lieu entre l'heure de sa mise en veille et le départ des terroristes en taxi vers l'aéroport de Zaventem à 7h16.

Parmi les dossiers suspects, les informaticiens ont pu déterminer que l'ordinateur avait contenu un dossier consacré au Stade de France (avec un plan et une vue aérienne) et à diverses informations sur le Bataclan. Un dossier "13 novembre" a également existé. Il contenait plusieurs sous-dossiers "groupe Omar" (terrasses), "groupe français" (Bataclan), "groupe iraquiens" (Stade de France), "groupe Schipol", "groupe métro"? Un texte de revendication, rédigé le 14/11/2015 à 00h15 alors que les attentats de Paris étaient toujours en cours à Paris, était également sur l'ordinateur.

Ils ont en outre découvert quatre photographies d'identité de deux kamikazes du Stade de France et des deux suspects arrêtés en Autriche.

"Nous avons identifié deux utilisateurs principaux pour cet ordinateur: Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui", a encore indiqué le chef d'enquête adjoint.

Plusieurs traces et objets démontrent des liens entre les planques de Forest et Schaerbeek

Plusieurs objets et traces, dont des empreintes, retrouvés par les enquêteurs dans les appartements de la rue du Dries à Forest et de la rue Max Roos à Schaerbeek ont permis de déterminer que ces deux planques ont été fréquentées et utilisées notamment comme lieux de stockage par le commando des attentats de Bruxelles. C'est ce qu'a indiqué mardi après-midi le coordinateur de l'enquête, Grégory Moitroux, devant la cour d'assises de Bruxelles. Parmi les objets similaires entre les deux lieux, les enquêteurs ont évoqué plusieurs ordinateurs portables, tablettes et du matériel de sport acheté quelques jours avant les attentats.

Les nombreuses traces et empreintes identifiées sur des objets, comme celles de Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui mais aussi d'autres accusés et assaillants des attentats de Bruxelles et Paris, se retrouvent aussi bien rue du Dries que rue Max Roos.

Les enquêteurs sont parvenus à déterminer qu'Ibrahim El Bakraoui avait logé rue des Casernes à Etterbeek entre le 04/10/15 et le 29/02/16 puis qu'il s'était installé rue Max Roos. Sur base d'une carte Mobib de la Stib retrouvée dans la zone où il s'est fait exploser à Zaventem et d'un ticket de caisse prouvant l'achat de la carte, les enquêteurs ont pu démontrer six voyages "probables" entre la planque de Forest et les deux autres.

Un GSM de la marque ZIZO, retrouvé dans une poubelle de la rue Max Roos, donne par ailleurs un nouvel éclairage sur la réaction des frères El Bakraoui après la fusillade survenue rue du Dries le 15 mars.

L'analyse de la téléphonie montre en effet qu'un SMS a été envoyé le 16/03 avec ce GSM à destination d'un autre mobile abandonné rue de l'Eau par Salah Abdeslam et Sofien Ayari lors de leur fuite après la fusillade. Le message envoyé est le suivant: "Hamza?". "Hamza" étant le surnom de Sofien Ayari, ce SMS montre, selon les enquêteurs que les frères El Bakraoui souhaitaient retrouver Salah Abdeslam et Sofien Ayari pour les emmener à la planque de la rue Max Roos. Leur message n'a toutefois jamais reçu de réponse.

L'exposé a également pointé les similitudes par rapport aux méthodes de location employées pour les deux planques. Dans les deux cas, deux fausses cartes d'identité belges ont été employées, l'une mentionnant l'identité fictive d'un certain Mehdi Vandenbus, l'autre celle, toujours fictive, de Miguel Dos Santos. Les photos sont en réalité celles des frères El Bakraoui.

L'usage d'un numéro de téléphone exclusivement dédié au contact avec les propriétaires des appartements ressort également. En outre, le paiement du loyer s'effectuait via un même compte technique de Bpost.

