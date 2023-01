Le résident avait expliqué se sentir terriblement seul depuis le décès de son précédent chien. Un appel à l'aide qui avait touché une famille de Colfontaine, qui avait alors décidé de lui faire don de leur petit chien. Malheureusement, dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'il venait à peine d'acquérir Pantoufle, René a décidé de le blesser gravement car il aboyait trop selon ses dires. L'animal a finalement dû être euthanasié.

René a tué Pantoufle, son bichon maltais d’adoption: il va devoir quitter la résidence-service à Wanze

Les anciens propriétaires s'étaient dits terriblement choqués, la direction de la résidence avait de son côté fait part de sa décision de renvoyer René de l'établissement. Le résident risque de 8 jours à 3 ans d’emprisonnement, et une amende allant de 100 euros à un million d'euros. Mais comment expliquer un tel geste ? Nos confrères de Sudinfo ont interrogé René pour mieux comprendre ses motivations. Ce dernier ne semble que très peu affecté par son horrible geste.

"Il ne cessait d’aboyer, j’ai tenté de lui donner à manger, il ne restait pas en place, il faisait des tours et des tours de la table. Finalement, dès le départ, je ne le sentais pas ce chien (...) Je n’en pouvais plus de ses aboiements, j’ai tenté de le calmer en serrant la laisse mais ça n’a rien arrangé. Alors j’ai vu rouge, j’ai pris un couteau et j’ai frappé", a-t-il confié à nos confrères. René a tout de même fini par reconnaître timidement qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte. "Ce n’était pas une bonne idée, j’aurais plutôt dû l’enfermer dans la salle de bain".