Décès suspect d'un garçon de 9 ans dans un centre d'asile: les assises se rapprochent pour les assassins présumés de l'enfant à Broechem

La chambre du conseil d'Anvers a décidé vendredi de transférer le dossier de l'assassinat du jeune Daniël, 9 ans, survenu dans le centre pour demandeurs d'asile de Broechem (Ranst) au parquet général d'Anvers. Les deux suspects, Ali A.M., un Libyen de 24 ans et Fahmi A.A., âgé de 21 ans et originaire du Vanuatu, se rapprochent ainsi des assises, a indiqué le parquet d'Anvers sur Twitter.