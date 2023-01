Aliakbar, un garçon de 12 ans, a disparu à Dilbeek, l’avez-vous vu ?

Aliakbar est de corpulence mince, il a les cheveux noirs et mesure 1m58. La police a partagé un avis de recherche et demande à toute personne ayant des informations de se manifester au plus vite via le numéro gratuit 0800/30 300, afin de rassurer la famille du jeune garçon.

Qui a vu Aliakbar ZAHEDIYAN (12)? #disparu à Dilbeek le 27-01-2023. https://t.co/dt48Zmh7iW pic.twitter.com/rYxXB7EnoT — Avis de recherche (@police_temoin) January 28, 2023