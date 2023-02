Les Belges répondent trop souvent au téléphone au volant, et c’est un peu à cause de leurs patrons

Il faut dire que depuis la popularisation de ces appareils, une large majorité des citoyens en sont devenus accros, passant plusieurs heures par jour les yeux rivés sur l’écran de leur smartphone. “La nomophobie, soit la peur panique de ne plus disposer de téléphone portable, touche un grand nombre d’entre nous, commente Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR. Selon notre étude, la majorité des Wallons (82 %) considèrent en effet leur téléphone comme un élément indispensable dans leur vie et un Wallon sur deux (54 %) déclare que regarder son téléphone est la première chose qu’il fait en se levant le matin. Plus largement, il ressort qu’en moyenne 69 % des Wallons ont une forme d’addiction au téléphone portable.”

Avec un effet pervers qui peut avoir des effets catastrophiques : la nécessité d’être informé rapidement et l’impression de devoir être joignable tout le temps, constituent les raisons principales qui incitent à utiliser son téléphone en conduisant. “Quatre conducteurs sur 10 (41 %) disent consulter leur téléphone au volant simplement par réflexe et un conducteur wallon sur 3 (30 %) par crainte de manquer une info importante.”

De nombreux conducteurs wallons déclarent aussi utiliser leur téléphone au volant “par peur de ne pas se montrer immédiatement disponibles pour leurs proches (26 %) ou pour leur milieu professionnel (17 % ).” En résumé, quand le boss appelle, le conducteur répond.

L’angoisse de ne pas être joignable pour l’entourage constitue donc un facteur majeur. “Si bien qu’un tiers des conducteurs avouant téléphoner au volant déclarent ressentir, de manière générale, une pression à répondre alors qu’ils conduisent. Pour 2 conducteurs sur 3 (66 %), cette pression vient de leurs proches (conjoint/famille/amis), et pour 1 conducteur sur 2 (50 %), elle vient du milieu professionnel.”

Pour l’AWSR, cette étude permet d’illustrer le rôle de l’appelant en matière de sécurité routière. Alors qu’il ferait mieux de demander à son interlocuteur de le rappeler une fois garé, l’appelant poursuit souvent sa conversation comme si de rien n’était, distrayant par la même occasion l’automobiliste.

À l’occasion de la journée mondiale sans téléphone portable qui se déroulera le lundi 6 février, l’AWSR entend sensibiliser les automobilistes. “Nous souhaitons motiver ceux qui appellent un interlocuteur qui est au volant à raccrocher aussitôt, pour le préserver du risque d’accident, indique Belinda Demattia. Car si une conversation ou un message peuvent bien souvent être postposés à plus tard, le risque d’accident, lui, est immédiat. Au volant, les risques sont en effet multipliés au minimum par 3 pour un appel, et par 10 pour l’envoi d’un message. Même si le téléphone est utilisé lors d’un embouteillage ou à l’arrêt à un feu, ce qui est interdit. En kit main libre, ce risque plus élevé d’accident reste présent. Particulièrement lorsqu’on prend un appel ou que l’on compose un numéro.”

L’AWSR invite dès lors les automobilistes à activer le mode “ne pas déranger” de leur téléphone, avant de démarrer leur véhicule. Selon l’AWSR, un quart (27 %) des conducteurs wallons qui reconnaissant utiliser leur téléphone au volant connaissent ce type d’application mais seuls 5 % déclarent en faire usage.

Pour rappel, chaque semaine en Wallonie, une quinzaine d’accidents avec blessés ou tués sont liés à l’usage du téléphone au volant.