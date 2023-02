L'étudiant grièvement blessé à Schuman témoigne: "J'ai eu peur pour ma vie"

"J'ai finalement eu de la chance", analyse-t-il. Pas d'avoir été pris à partie par l'attaquant, connu pour ses antécédents psychiatriques, mais d'avoir survécu à ses blessures. Après l'attaque, il avait en effet dû être conduit à l'hôpital en urgence, dans un état grave.

"Au début, c'était difficile, mais maintenant j'arrive à mieux dormir. La douleur est supportable", explique-t-il dans des propos traduits par 7sur7.

"Tout est allé très vite"

Quelques jours après l'attaque, l'étudiant allemand se remémore ce qu'il s'est passé. "J'avais des écouteurs, j'écoutais une chanson. Le métro s'est arrêté à Schuman et un homme est monté. Il s'est retourné vers moi. Comme j'avais mon casque, je ne l'ai pas entendu, mais j'ai vu qu'il s'énervait sur moi. Je l'ai entendu m'insulter en français, puis j'ai vu quelque chose briller dans sa main. Je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'un couteau. Tout est alors allé très vite."

Le jeune homme, qui devait rejoindre sa petite amie, est plaqué sur le sol et reçoit plusieurs coups de couteau : à la main, au bras et à la poitrine. "Je me souviens avoir eu mal. Je ne sais plus exactement ce qu'il s'est passé. Mais je pense bien avoir eu peur pour ma vie", raconte-t-il.

"Je ne suis pas en colère"

Aujourd'hui, l'étudiant, dont l'état s'est amélioré, ne pense qu'à une seule chose : reprendre le sport au plus vite. "Je ne suis pas en colère", explique-t-il. "Je réalise que j'ai eu de la chance." L'issue aurait en effet pu être mortelle.

Le jeune homme tient à poursuivre ses projets. Il envisage d'emménager avec sa petite amie à la fin de ses études, sans doute à Bruxelles. "Cela ne change rien à nos plans, ça aurait pu arriver dans n'importe quelle ville."