Déclarés morts par le médecin, constatés vivants à la morgue: cela arrive plus souvent qu'on le croit !

Ce cas de figure n’est pas unique. Par exemple, en 2021, à Johannesbourg, une femme, déclarée morte par erreur, a été retrouvée vivante dans un réfrigérateur de la morgue. En octobre 2022, un homme était en soins palliatifs dans un hôpital australien occidentale. Il a a été déclaré mort. Le lendemain, après qu’une organisation a contacté l’hôpital pour demander ses organes, un médecin s’est rendu à la morgue pour certifier le décès. Mais la housse mortuaire était ouverte en partie. Il y avait du sang frais sur la blouse, provenant d’une blessure au bras, tandis que deux de ses membres étaient dans une position différente de celle dans laquelle ils avaient été placés . Et ses yeux étaient ouverts. Il était en vie.

Ce cas de figure n'est pas rare en Belgique non plus. Dans son livre Les morts ont la parole (éditions Kennes), le médecin légiste Philippe Boxho relate d'ailleurs trois anecdotes pour le moins interpellantes : "Il y a eu cet homme visiblement mort à son domicile liégeois où il vivait seul. Au moment où un policier a plongé sa main dans sa veste pour se saisir du portefeuille et de ses papiers d'identité, le soi-disant mort lui a saisi le bras. Le policier a eu la peur de sa vie", résume-t-il. "Il y a aussi eu cette dame annoncée morte à Aywaille. Le médecin avait signé le certificat de décès. Je suis arrivé sur place. En la manipulant, elle s'est mise à gémir. Ou encore ce type sorti de la Meuse à Liège. Il était sur ma table. Je l'observe et me dis qu'il n'avait pas vraiment les signes mortels. Je l'ai réanimé, le Smur est venu le chercher. Il a encore vécu trois jours."

Vice-président de la Fédération royale des pompes funèbres (Funebra) et entrepreneur à Comines-Warneton, Raymond Dekimpe n'est pas, lui non plus, surpris par la mésaventure de la sexagénaire brésilienne. "Il n'est pas rare qu'il y ait de bonnes surprises", confirme-t-il. "Des confrères ont déjà eu des cas semblables. Dans ces cas, la famille est plongée dans un état de panique. A fortiori si c'est elle qui découvre qu'il y a toujours vie. Et c'est d'autant plus le cas aussi lorsqu'un médecin prépare la famille au décès en disant que la personne n'a plus que quelques heures à vivre. La mort déclarée est alors sans surprise, et c'est d'autant plus la stupeur lorsqu'au final, il y a revirement."

Heureusement, les pompes funèbres font leur propre travail de confirmation. "Un médecin va déclarer un décès sur base du pouls ou de l'électrocardiogramme. Si la dépouille arrive chez nous dans les quatre à huit heures après le décès, et c'est très souvent le cas quand il y a décès à domicile ou dans une maison de repos, c'est parfois plus lent quand c'est dans des hôpitaux, nous pratiquons le triple test. Vérifier si les pupilles des yeux sont dilatées, placer un miroir devant le nez et la bouche et placer un récipient sur le thorax."

Après ces quatre à huit heures, le corps devient rigide et le reste pendant vingt-quatre à quarante-huit heures. "Et s'il y a rigidité, plus besoin du triple test, c'est qu'il y a décès. Après, il redevient souple. Et donc, si un corps est retrouvé et arrive chez nous passé ce délai, il y a souvent, s'il y a décès, cette tache verte sur l'abdomen, premier signe que le corps est en décomposition. Ensuite, ce sont les poumons puis les membres qui se décomposent."

Reste un autre paramètre à intégrer : "La durée de rigidité peut être variable d'un mort à l'autre. Prenons un motard qui s'est crispé au moment où sa moto est partie en vrille, sa dépouille restera rigide plus longtemps. Pareil avec les personnes qui étaient en parfaite condition physique, lorsque le corps est athlétiques, bien musclé."