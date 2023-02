Procès des attentats à Bruxelles: clap de fin mercredi pour l'exposé des enquêteurs avec les présentations de Sofien Ayari et de Salah Abdeslam

L'exposé des enquêteurs de mercredi commencera donc avec la personnalité et le rôle de Sofien Ayari, qui avait été arrêté à Molenbeek-Saint-Jean, en compagnie de Salah Abdeslam, le 18 mars 2016, soit quatre jours avant les attaques.

Ce Tunisien a grandi dans une famille de quatre enfants. C'est en 2013 qu'il aurait commencé à se radicaliser. Sa famille a constaté un changement de comportement chez lui. En décembre 2014, il a quitté sa terre d'origine pour se rendre en Syrie.

Après s'y être blessé, Sofien Ayari fuit le pays à la mi-septembre 2015, en compagnie notamment d'un autre accusé, Osama Krayem. Salah Abdeslam récupère les deux hommes à Ulm, en Allemagne, début octobre 2015, et les ramène en Belgique.

On retrouvera sa trace dans plusieurs planques des cellules responsables des attentats à Paris et Bruxelles. Dont celle de la rue du Dries à Forest, où survient une fusillade le 15 mars 2016 et lors de laquelle il prend la fuite avec Salah Abdeslam.

Ce dernier verra également son portrait dressé lors de l'audience de mercredi. L'homme a grandi à Molenbeek-Saint-Jean, où il fréquente des copains de son quartier, dont Abdelhamid Abaaoud (qui deviendra le coordinateur des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, NDLR).

En 2013-2014, Salah Abdeslam se rapproche de son frère Brahim (l'un des kamikazes des attentats de Paris, NDLR). Auprès de sa fiancée, il évoque, une seule fois, la possibilité de se rendre en Syrie. Son entourage remarque peu son intérêt croissant pour la religion.

Le ministère public lui reproche son rôle dans le rapatriement de terroristes venus de Syrie. Il aurait également participé à la location de véhicules et d'appartements qui ont servi dans le cadre des attentats de Paris. Il devait d'ailleurs s'y faire exploser.

De retour en Belgique, l'accusé suit les kamikazes et les autres accusés de ce procès dans chacune des caches et prépare avec eux de nouveaux attentats. Il finira par prendre la fuite lors de la fusillade à la planque de la rue du Dries, avec Sofien Ayari.

Tous deux sont finalement arrêtés trois jours plus tard et affirmeront ne rien savoir des attentats qui allaient être perpétrés à Bruxelles, semble-t-il précipités par leur arrestation.

Enfin, le dernier accusé dont il sera question mercredi est Oussama Atar, le cerveau des attaques du 22 mars. L'homme, surnommé Abou Ahmed, est celui à qui étaient adressés deux messages audio de Najim Laachraoui retrouvés sur un PC rue Max Roos, à Schaerbeek. Dans le premier fichier, le kamikaze de l'aéroport y détaille les projets potentiels de la cellule, semblant demander l'aval de son "émir", qui n'est autre qu'Oussama Atar et qui se trouvait alors en Syrie.

Présumé mort sur place, l'accusé fait défaut devant la cour d'assises.

Ce troisième et dernier portrait mettra un terme à l'exposé des juges d'instruction et des enquêteurs, débuté le 21 décembre. Si cela est possible, la séance de questions-réponses des différentes parties aux témoins qui se sont succédé depuis lors débutera dans l'après-midi. Les intervenants d'urgence à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek (police, pompiers et militaires) seront les premiers à se soumettre à ce flot d'interrogations.