Infirmières accros aux médicaments, vols, négligence dans les soins… Une maison de repos flamande de luxe fait scandale

Un employé ayant récemment démissionné a décidé de témoigner anonymement pour lancer un signal d’alarme. Il a ainsi dévoilé plusieurs captures d’écran d’une conversation WhatsApp regroupant plusieurs collaborateurs actifs de la maison de repos et de soins. On découvre notamment qu’une collègue infirmière accro aux médicaments vole régulièrement des pilules aux résidents et erre ensuite dans les couloirs. “La direction est au courant, mais ne veut pas la renvoyer”. On apprend également que le personnel ne connaît pas le code d’une armoire de médicament supposée servir en cas d’urgence. “Un chien est mieux traité dans un refuge”, explique l’ex-employé.

Pourtant cette maison de repos se veut luxueuse et demande à chacun de ses résidents un loyer mensuel de 3.000 euros. La direction de l’établissement a changé en début d’année, et si plusieurs membres du personnel ne trouvent rien à lui redire, d’autres par contre affirment que le nouveau directeur a été engagé en tant que gestionnaire dans le but de faire uniquement du profit pour compenser les pertes engendrées par la crise. “Son style est dictatorial et tyrannique. Il ne se préoccupe que de ce que veut Orpea, c’est-à-dire principalement faire de l’argent. Les soins ne sont absolument pas une priorité pour la direction. Et apparemment, le personnel infirmier de qualité non plus”, poursuit la source anonyme.

Manque de personnel de qualité

Selon ses dires, les résidents attendraient parfois pendant plusieurs heures qu’on vienne les aider. Il cite notamment l’exemple d’une dame qui aurait chuté et activé l’alarme et qui aurait finalement été retrouvée 23 heures plus tard en hypothermie avant de décéder trois jours plus tard à l’hôpital. Il affirme également que l’une de ses collègues venait travailler en état d’ébriété. “L’une de nos résidentes avait besoin d’oxygène. On a demandé à la collègue ivre d’aller chercher l’oxygène, mais elle ne s’est jamais présentée. La résidente est finalement décédée.” Une dernière histoire qui a été confirmée par plusieurs employés, même s’il est difficile de prouver que la patiente est morte en raison d’une non-prise en charge.

De fait, Prinsenhof souffrirait d’un manque criant du personnel. Certains soignants se retrouveraient seuls pour gérer un couloir de 30 résidents. Pourtant, aux yeux de l’Inspection des soins, aucune irrégularité n’a été constatée en termes de personnel dans l’établissement. Pour expliquer cela, l’ancien employé affirme que les horaires ont tout simplement été falsifiés. “S’il y a des indications que ces listes sont erronées, nous pourrons demander des données supplémentaires”, a expliqué à nos confrères de HLN l’Inspection des soins.

L’Agence régionale des soins et de la santé a de son côté expliqué à nos confrères que le Prinsenhof était à deux doigts d’être placé sous surveillance renforcée après avoir réalisé un premier contrôle décevant fin de l’année 2022. L’agence attend maintenant un plan d’action de la part de la direction. Marijke Verboven, la porte-parole d’Orpea, a fait savoir que la maison mère était consciente de certains problèmes au sein de l’équipe et que le nécessaire était fait pour rétablir la situation, affirmant que de nouveaux infirmiers avaient été engagés. “Le personnel qui a connaissance d’infractions est encouragé à se rendre à la police. Nous allons encadrer et apporter un soutien à l’ensemble de l’équipe depuis le siège.”