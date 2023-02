Michèle Coninsx premier procureur ad intérim du parquet de la sécurité routière

Depuis son démarrage en juillet 2022, le parquet de la sécurité routière a repris le traitement des infractions routières "mineures" des parquets de police, par exemple les excès de vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité au volant. Le parquet de la sécurité routière est exclusivement chargé du traitement et du suivi des amendes routières qui commencent par une perception immédiate par la police ou un règlement à l'amiable par le parquet. En retirant la gestion administrative des mains des procureurs de police et en le centralisant, les procureurs de police peuvent se concentrer davantage sur les infractions routières graves, explique le SPF Justice.