Un ancien footballeur de Bruges condamné à huit mois de prison pour violences

L'ex-footballeur professionnel Jason Vandelannoite, âgé de 36 ans, a été condamné mardi, par le tribunal correctionnel de Bruges, à huit mois de prison ferme et une amende de 400 euros pour coups et blessures volontaires. Le sportif avait fracturé le nez et l'orbite de sa victime lors d'une bagarre dans un bar.