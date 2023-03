L’oncle de Geneviève Lhermitte en dit plus sur l’euthanasie de sa nièce : “Elle a purgé 1 000 fois sa peine”

L’oncle maternel de Geneviève Lhermitte, André, originaire de la région de La Louvière, était invité ce jeudi matin dans l’émission “C’est vous qui le dites” sur Vivacité. Il a ainsi fourni plus de détails sur les circonstances de l’euthanasie de sa nièce.

”Cette demande a été faite il y a pas mal de mois. Nous avons vu les psychiatres et divers assistants sociaux. Elle a exposé sa demande que nous avons tous acceptée, en comprenant bien son choix. Elle était dans un état de souffrance permanent”, a-t-il expliqué. Il affirme ainsi que la demande d’euthanasie a été motivée pour des raisons de détresse psychologique. “La vie ne lui était plus possible. Elle a purgé 1.000 fois sa peine dans sa tête, les gens doivent comprendre. Ce n’est pas un cadeau de Noël. L’euthanasie peut être accordée pour des souffrances physiques mais aussi psychiques”.

L’oncle explique ensuite qu’il a vu pour la dernière fois Geneviève Lhermitte lundi, soit la veille de sa mort. “Nous n’avons plus parlé de son choix, on a parlé suffisamment. On a mis certaines choses au point, à notre façon. Nous étions tous au courant”.

Enfin, l’homme a révélé que même si c’était difficile, il avait essayé de faire abstraction de l’horrible acte commis par sa nièce. “Il faut, par humanité. Je l’accueillais chez moi, elle venait passer les week-ends. Elle errait dans la maison, elle allait se promener, on soupait ensemble. J’essayais qu’elle ait la vie la plus sereine possible. Ce n’était pas facile pour moi non plus. L’accueillir chez moi n’a pas été compliqué, c’est ma famille, c’est ma nièce”.