Mamy Marie trop vieille pour élever son petit-fils de 8 ans: "Ils ont tout fait pour me décourager, ils m’ont démolie moralement"

Incompréhension

Marie a élevé seule quatre enfants. Cela ne l'a pas empêchée de poursuivre des études. Elle n'est pas peu fière d'avoir décroché un master en gestion administrative. Un diplôme ne lui sert plus à grand-chose : trop tard, à 72 ans, pour le mettre en pratique. Une pension de quelques centaines d'euros est versée les 20 du mois, très insuffisante pour vivre. Et la voilà, à son âge, concierge d'immeuble, dans le quartier Louise.

Grand-mère d'accueil

En même temps, Marie a quatre petits-enfants auxquels elle tient comme à la prunelle des yeux.

C'est le dernier qui la préoccupe depuis que sa mère, comme expliqué plus haut, est hélas incapable de l'élever. Sans entrer dans les détails, disons qu'elle fait face à des problèmes de santé mentale.

Devant la situation, Mamy a donc proposé de devenir famille d'accueil : elle allait recueillir son petit-fils. "Je vis seule. J'ai mon logement de concierge. Il y a de la place. J'avais l'espoir que les choses s'arrangeraient avec le temps."

Tout allait bien, raconte-t-elle, jusqu'à ce que les services de protection interviennent. Ceux-ci ont examiné la situation et leur avis est tombé : ils n'étaient pas d'accord. Il fallait encadrer la grand-mère. Pour le bien de l'enfant, il fallait qu'une association mandatée par le juge contrôle de près comment les choses se passent.

Et c'est alors, résume Mamy Marie, que les soucis ont commencé.

Bras gauche, bras droit

"J'avais l'impression que mon âge était le problème principal. Ils avaient décrété que je ne convenais pas. Ils me répétaient que mon petit-fils ne devait pas devenir mon bâton de vieillesse. J'étais trop vieille, à 68 ans, pour élever un enfant de huit-neuf ans."

Marie a vite compris que l'association allait chercher à la remplacer. "Ils faisaient tout pour me décourager. Ils étaient censés m'aider et ils faisaient exactement le contraire. Si réservais un week-end à la mer, je devais l'annuler. Avec eux, rien n'était bon. Ils prenaient des décisions en dépit du bon sens et ce n'était pas dans l'intérêt du petit. Ils voulaient le changer d'école. Ça faisait trop de changements pour lui. Dans l'association, je n'avais plus d'interlocuteurs. Le bras gauche ignorait ce que faisait le bras droit."

Nous écoutons longtemps mamy Marie. Elle explique qu'elle y a laissé sa santé. "Ils m'ont démolie moralement. La charge mentale a été trop forte. Je passais des nuits à me tracasser pour mon petit-fils qu'on ballottait à gauche et à droite. En plus, ils créaient des tensions familiales là où il n'y en avait pas. S'ils avaient réfléchi pour le bien du petit, j'aurais compris et j'aurais accepté. Mais là, quand je vois le résultat, ça me révolte ".

"Trop cher, trop difficile"

La suite s'est décidée lors d'une réunion où Marie se reproche encore aujourd'hui d'avoir mal réagi. La réunion était organisée par les services de protection. A un moment, elle s'est levée et a claqué la porte. "J'entendais des énormités. Je voulais expliquer. Je me heurtais à un mur d'incompréhension".

Elle est donc partie. Ça n'a pas tardé. Le lendemain, on allait chercher son petit-fils à l'école et on le confiait à une nouvelle famille d'accueil. Exit la grand-mère.

Mais Marie devinait que ça n'allait pas marcher.

Les craintes se sont vérifiées. Quelque temps plus tard, la nouvelle famille d'accueil renonçait. Elle trouvait l'enfant "difficile", "impossible", "trop cher".

Et cet enfant que Marie aurait peut-être pu reprendre, était placé en institution. On le changeait d'école et de lieu de vie. Voilà pourquoi la Bruxelloise a voulu partager son histoire. Elle parle de "gâchis". On aurait pu, dit-elle, "éviter tout cela".

Toutes les cartes

"Tout allait bien quand je m'en occupais. J'étais sa grand-mère. On pouvait me faire confiance. Je faisais au mieux. Mais ils trouvaient que j'étais trop vieille, j'entendais ça tout le temps. Et voilà à quoi cela a conduit : à le placer en institution jusqu'à ses dix-huit ans. Que deviendra-t-il le jour où il aura 18 ans et qu'on lui dira : "Dehors et débrouille-toi". On a changé trois fois de juge de la jeunesse et deux fois d'associations. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que les juges sont mauvais. Mais j'ai vu qu'ils n'avaient pas le temps pour s'occuper de tous les cas dans le détail. Les institutions ont de bonnes intentions, évidemment. Mais la plupart sont dans la routine et manquent de subsides et de personnel".

Son petit-fils est placé depuis maintenant plus d'un an. Mamy continue de lui rendre visite. Elle prend le train, descend à la gare et, de là, marche encore 30 minutes, par tous les temps. Elle va sur ses 73 ans. C'est compliqué. Elle souffre de polyarthrite, marche avec une canne. Les chemins de campagne n'ont pas de trottoir. L'hiver, dit-elle, ça n'était pas facile.

Aujourd'hui, le grand jour

De plus, les visites sont limitées. Elle a pu voir son petit-fils en octobre. Elle a pu le revoir le 6 janvier. Chaque visite dure une heure. Le nouveau rendez-vous est prévu aujourd'hui, cet après-midi à 15 h 30. Elle pourra le voir une heure maximum. Et ils ne seront pas seuls, son petit-fils et elle. Quelqu'un les surveillera.

Alors Marie s'interroge. "Je pensais qu'un enfant avait droit à sa famille. Et moi ? Je suis une étrangère ? Depuis septembre, j'aurais vu mon petit-fils, en tout et pour tout, trois heures".

- Nous avions toutes les cartes en main, poursuit la grand-mère.

"J'aurais dû prendre un avocat. Je n'ai pas beaucoup d'argent et un avocat aurait coûté mais j'aurais pu expliquer la situation et on m'aurait mieux écoutée. Je m'inquiète pour mon petit-fils. Quand il était petit, je lui ai promis d'être toujours là pour lui jusqu'à mes 100 ans et mes dernières forces. Je suis certaine qu'ils font de leur mieux, dans cette institution. Je n'ai aucun doute. Mais j'ai toujours pensé que le placement en institution était la solution quand il n'y en a plus d'autres. Moi, je suis là. Mon petit-fils n'est qu'un enfant de douze ans"