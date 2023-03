Le FBI arrête une famille belge à Hawaï pour escroquerie à grande échelle: "Une démonstration inadmissible de cupidité et de manipulation"

Selon l'acte d'accusation, Tim D. (37 ans), sa compagne Latifa Z. (47 ans) et leurs fils Haitem (19 ans) et Sofyane (22 ans) sont arrivés à Los Angeles en janvier 2022, avec des passeports belges. Environ huit mois plus tard, ils déménageraient à Hawaï, se faisant passer pour des investisseurs prospères qui avaient fait des millions en investissant dans des start-ups.

Ils prétendaient détenir un groupe d'investissement "private equity", des investisseurs qui participent financièrement à des entreprises en dehors du circuit de la bourse. Ils promettaient des rendements incroyablement élevés à quiconque investirait avec eux. Sur l'un de leurs contrats, ils ont même promis un rendement de pas moins de 315 % par an.

Le personnage central serait Haitem, dix-neuf ans. Il a prétendu être un partenaire d'un conseiller en patrimoine du Connecticut et a convaincu un couple d'investir 10 000 dollars. Après une semaine, il a déclaré que leur investissement valait déjà 148 000 dollars, après quoi le couple a augmenté son investissement de 294 000 dollars supplémentaires. Sur ce, ils auraient dû recevoir un rendement mensuel de 216%. Un autre couple a investi 5 000 dollars, portant la somme totale à 309 000 dollars, soit plus de 293 000 euros.

Lorsque les retours promis n'ont pas été payés, Haitem a affirmé que le retard était dû au fait que les banques européennes bloquaient temporairement ses transferts. Bien qu'on leur ait dit de "juste être patients", les investisseurs ont commencé à se méfier.

Une enquête a été ouverte et le week-end dernier, la famille de quatre membres a été arrêtée par des agents du FBI près de Waikiki Beach à Honolulu. L'enquêteur principal Steven Merrill a décrit la fraude comme étant "une démonstration sans scrupules de cupidité et de manipulation". "Le FBI s'est engagé à traduire en justice les responsables de cette arnaque scandaleuse."

Les quatre Belges, qui nient les accusations, risquent une peine maximale de 30 ans et une amende de 1 million de dollars. Le père Tim et son fils Haitem seraient en détention dans l'attente de leur procès, la mère Latifa et son fils Sofyane sont en liberté sous caution. Leur procès est prévu le 8 mai.

Les Belges sont aussi accusés d'avoir dépassé la durée de leur visa.