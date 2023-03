Nouvelle arnaque: ils bloquent votre carte dans le distributeur après avoir placé un autocollant avec un faux numéro à appeler et demandent votre code

Attention nouvelle arnaque aux distributeurs automatiques de billets. Et celle-ci est particulièrement vicieuse. Pire, une vidéo de dix minutes circule sur YouTube pour bien décrire le modus operandi qui peut faire bingo. Cette arnaque implique de voler la carte bancaire et le code secret des victimes sans aucune violence. Dans le détail, le malfrat introduit un bout de papier dans la fente prévue pour la carte dans le distributeur automatique. Ce mécanisme permet ainsi de bloquer la carte bancaire de la victime à l’intérieur de la machine. Bien souvent, l’escroc saura ensuite la récupérer à l’aide d’une pincette et d’un peu de dextérité.